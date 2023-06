Botana sobre BHU: “No se justifica tener estructuras estatales que no cumplen funciones”

El presidente Luis Lacalle Pou les informó a los senadores Germán Coutinho, Carlos Camy y Sergio Botana que en julio el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley para solucionar el problema de los deudores del Banco Hipotecario.

Con este proyecto 2.500 familias que están pagando desde hace 40 años cancelarán su deuda y no tendrán que pagar más nada.

Los que están pagando hace 30 años, podrán refinanciar su deuda y pagarla sin intereses. A las personas que llevan pagando 20 años se les bajarán los intereses.

La presidenta del BHU, Casilda Echevarría, no comparte la propuesta del gobierno para solucionar la situación de los deudores en UR de esa entidad bancaria.

Echevarría indicó que no está de acuerdo con perdonar deudas que han sido legítimamente contraídas y que se han prolongado en el tiempo porque el Hipotecario ha tratado de mantener una cuota que puedan pagar estas personas.

Según dijo a Subrayado, el Banco puede soportar el cimbronazo, cualquiera sea el proyecto que se le otorgue a los deudores en UR.

El senador Botana dijo a Informativo Carve del Mediodía que el objetivo es que este tema finalice en el mes de julio.

El proyecto también prevé la fusión del BHU con el Banco de la República, donde el BHU pasará a ser parte del BROU.

Botana señaló que actualmente el BHU está otorgando menos de cuatro créditos por día en todo su estructura nacional. Para el senador esto demuestra que la gente ha dejado de confiar en el BHU.

“El banco vive y sostiene su alta rentabilidad en base a cobrarle estas sumas cuantiosas, abusivas y excesivas a los deudores, que están pagando tasas en dólares superiores al 20%”, indicó.

“¿Para qué queremos sostener un instrumento de crédito en estas condiciones?, ¿para desfavorecer a la gente y hacer que pague para mantener una estructura estatal que no está sirviendo a la gente? No se justifica tener estructuras estatales que no cumplan funciones”, agregó el nacionalista.

Suministro de agua

Senadores y Diputados aprobaron por unanimidad el proyecto que exonera el IVA y el Imesi al agua embotellada y ahora resta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

En el Senado, el Frente Amplio había presentado un aditivo al proyecto que establecía un control de los precios del agua embotellada en las góndolas. Desde el Partido Nacional se cuestionó la propuesta, que finalmente fue rechazada por 16 votos en 30.

El diputado del Partido Nacional, y presidente de la Cámara de Diputados Sebastián Andújar, dijo que “no hay dudas” de que los descuentos de impuestos al agua embotellada van a llegar a la gente porque hay una responsabilidad desde el punto de vista empresarial.

En tanto, Botana señaló que “la libertad siempre es el mejor control”. Además, aseguró que “todos en la cadena comercial” están comprometidos con el país y con las necesidades reales de los uruguayos.

“El que abuse, el que no traslade los impuestos descontados a precios, tendrá la más dura de las sanciones que será el de la vecina o el vecino, que se irá a comprar a otro lado. Ese es el mejor de los controles”, apuntó el senador.

En cuanto a su negativa de evaluar una rebaja en las tarifas de OSE, Botana resaltó que es un reclamo justo pero que sería contraproducente, ya que podría incentivar el consumo.

Por este motivo, Botana propuso establecer un sistema en el que se aplique un descuento en base al consumo. Esto significa que, si la persona consume menos, se le aplicará un descuento, y si la misma consume más, se le aplicará una multa económica.

Esta medida está siendo estudiada por los técnicos, para ver si es fácil y rápida de implementar.

