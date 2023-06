Iramendi: “Todos entendemos que fue una de las zafras laneras más complicadas”

En la jornada de este martes, la Unión de Consignatarios y Rematadores de Laneros del Uruguay presentó el resultado de la zafra lanera 2022/2023, “una de las más complicadas”, según Pablo Iramendi, presidente de la gremial que nuclea a los consignatarios laneros.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, Iramendi destacó que en los últimos años se han desarrollado circunstancias que afectaron al sector: conflicto comercial China – Estados Unidos, pandemia y la guerra Rusia – Ucrania.

A la lana “todas estas cosas le pegan, y le pegan fuerte”, afirmó el consignatario.

Sobre la reciente zafra, Iramendi destacó que se la puede dividir en dos. De junio de 2022 hasta febrero de 2023 lo fino se pudo comercializar “a valores relativamente buenos”.

Posteriormente a esto, en febrero “llegó un párate muy brusco, y la demanda se cortó”, detalló Iramendi.

Desde ese momento hasta el día de hoy, los valores han venido con tendencia a la baja de forma sensible al igual la demanda.

Ante esta situación los productores “se fueron quedando y siguieron esperando hasta el día de hoy, donde algunos productores al haber perdido el tren, hoy están con la zafra sin vender, y a mi entender optaron por juntarla con la zafra que viene ahora”, contó Iramendi.

En referencia a los promedios obtenidos durante la reciente zafra, el merino súper fino inferior a 17,9 micras certificado hizo US$ 9,81. A medida que el micronaje de la lana va aumentando el valor de la misma disminuye escalonadamente.

En el caso de las lanas de 24 micras hacia arriba la demanda “es prácticamente nula, y eso depende del destino al que va, y nosotros vemos que la que paró totalmente la demanda fue China”.

En las lanas corriedale grifa estábamos acostumbrados a valores en el eje de los US$ 2,00, “hoy vale la mitad, US$ 1,00, y si está sin acondicionar vale menos incluso, y muchas veces no se llega a cubrir la esquila”, indicó Iramendi.

En referencia a la demanda internacional, el consignatario lanero señaló que se visualiza que “la que paró la demanda fue China”.

Sobre la posibilidad de el mercado muestre un cambio de tendencia, enfatizó que hasta que no se normalice la situación del gigante asiático “no veo una recuperación a corto plazo”.

Consultado sobre el stock lanero que hay manos de los productores, Iramendi sostuvo que se menciona que hay una zafra entera en manos de los productores, aunque él cree que “no es tanto”.

Por último, concluyó haciendo referencia a las importaciones de lana, allí indicó que “algo está entrando, y siempre entró lana importada, en muchos casos se la importa para mezclar con las lanas uruguayas y formar un top”.