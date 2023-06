Pées Boz: “UTE parece que fuera el hijo de la pavota”

El economista Enrique Pées Boz, director de UTE en representación de Cabildo Abierto, se refirió en Informativo Carve de Cierre a la situación de las finanzas de la empresa, la capacidad de generación y los costos de la misma.

Pées Boz sostuvo que el déficit hídrico que afecta actualmente al país no está generando grandes problemas para la empresa, ya que, según resaltó, las cuentas de UTE son afectas principalmente por los costos que debe pagar a las eólicas y fotovoltaicas que le brindan los servicios.

Debido a la falta de agua la empresa debió importar energía. Sin embargo, lo hizo a un precio menor al que se le paga a estas empresas desde hace casi diez años y por el que deberá pagar otros diez o veinte años más.

En esta línea, cabe recordar que UTE trabajó durante 2022 con propietarios de parques de generación eólica la renegociación de sus contratos en busca de bajar el costo de la energía que compra. El objetivo era pagar un menor valor a cambio de más años de adjudicación. A pesar de ello, las propuestas presentadas no prosperaron.

Para Pées Boz actualmente existe un sobreprecio debido a que los contratos se hicieron con precios que hoy son mucho menores debido a la evolución tecnológica, lo que provoca que se pierda dinero, y con el paso de los años era pérdida se vuelva mayor.

Estos valores son trasladados a las tarifas, y provoca que no se pueda bajar el costo de la energía al cliente, resaltó. “UTE no pierde. Lo que paga en una ventanilla lo cobra en la otra. Los errores cometidos no los paga UTE, los pagamos todos, a través de las tarifas”, cuestionó.

“Las finanzas de UTE hay que mirarlas en el mediano y largo plazo, y en ese período, son las importaciones de energía las que pesan, sino que son los contratos PPA”, agregó Pées Boz.

En esta línea, Pées Boz destacó el costo de los acuerdos que hizo la empresa con los privados. “Se contrató a veinte y treinta años a 130 cuando hoy vale 30, mientras que la eólica se está pagando a 95 lo que hoy vale 30 o 40, y eso se va a seguir pagando por veinte o treinta años más. En otros lugares se tomaron preocupaciones, cláusulas tecnológicas, acá no”, sostuvo.

También cuestionó el contrato que firmó el gobierno con UPM, que obliga a la estatal a comprar la energía excedente de la finlandesa. “UTE está obligada a comprar hasta 250 megawatt. Si eso se transforma en energía, se lo multiplica por los días del año y se hace un cálculo a futuro por los próximos veinte años, la cifra que da es equivalente a que UTE le está pagando a la finlandesa el 50% de la inversión que hizo”, aseguró el economista.

Respecto a la producción de hidrógeno verde, Pées Boz dijo que no ve la firmeza para entusiasmarse. A la vez, lo comparó con Gas Sayado, “que pintaba como un gran negocio y terminó siendo un desastre”.

“Acá parece que todo lo que son ideas hay que subsidiarlas y generalmente participa UTE como si fuera el hijo de la pavota”, agregó el economista.

