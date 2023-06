Sanguinetti sobre pago de propinas por medios electrónicos: “no estamos obligando a nadie a bancarizarse”

La Cámara de Diputados aprobó proyecto de ley que regula pago de propinas a través de medios electrónicos de pago.

La normativa, a través de nueve artículos, señala que quienes cobran propinas por medios electrónicos de pago tengan facilidades para poder hacerse del dinero sin costos extras ni intermediaciones de los empleadores.

El proyecto, según el sector Ciudadanos, busca que el ingreso de los trabajadores no se vea perjudicado por el uso de medios electrónicos de pago.

El diputado Sebastián Sanguinetti afirmó que han aumentado las propinas por medio de pago electrónicos. En 2020 el efectivo quedó por debajo del pago con tarjeta de crédito o débito.

Sanguinetti aseguró que trataron de facilitar el cobro de propinas, no estamos obligando a nadie a bancarizarse. El proyecto estipula que el dinero de las propinas, una vez que lo reciba el empleador, no puede ser utilizado para otra cosa que no sea dárselas a los empleados.

