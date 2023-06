El BCU prepara propuesta para reestructura de deudas basado en procedimiento administrativo

El senador cabildante, Guillermo Domenech, mantuvo una reunión el pasado lunes con el presidente del Banco Central, Diego Labat, para conversar sobre el proyecto de ley de reestructura de deudas de las personas físicas que presentado por Cabildo Abierto.

En diálogo con Informativo Carve del Mediodía el legislador señaló que el BCU reconoce la necesidad de buscar una solución para este problema que afecta a tantas personas, y se puso a disposición para trabajar en conjunto.

El Banco Central del uruguay (BCU) propusieron que la reestructuración de deudas se haga mediante un mecanismo automático para evitar trámites burocráticos, ya que Labat entiende que la solución que propone Cabildo Abierto requiere “medios materiales y humanos muy importantes” que el Estado no estaría en condiciones de implementar rápidamente.

Cabildo Abierto está dispuesto a buscar mejores soluciones. Para ello espera una propuesta de parte del Poder Ejecutivo, que hasta el momento no ha llegado.

Respecto a la consulta popular a la que Cabildo Abierto se comprometió a someter este proyecto, Domenech dijo que no se descarta, aunque aclaró que se aguardará un tiempo más para ver si se puede llevar a un acuerdo mediante el diálogo con el sistema político.

“Cabildo Abierto es consciente que tiene el 11% de los votos del Parlamento y que necesita mayorías parlamentarias para lograr soluciones legislativas. Por eso hemos hablado con el Frente Amplio, con representantes del Partido Colorado y del Partido Nacional”, destacó el senador.

Además, sostuvo que Cabildo Abierto no está encaprichados en una solución específica. “Creemos que el proyecto que presentamos es bueno y viable, pero no nos podemos cerrar a escuchar razones de terceros. El Banco Central no vota, pero es incuestionable que tiene mucho peso en las decisiones que tienen un contenido económico”, agregó.

