Mercado lanero con tres sectores “bien diferenciados”

“La semana pasada después de mucho tiempo fue una semana bastante postiva en el Indicador de Mercados del Este que registró una suba importante”, contó en primera instancia Santiago Onandi, integrante del departamento lanero de Zambrano & Cía.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, el consignatario lanero explicó que si bien esta situación no genera un cambio en el mercado “genera más optimismo con respecto a semanas anteriores”.

En referencia a lo que pasa a nivel local, Onandi indicó que es un “reflejo de lo internacional”. El integrante de Zambrano & Cía sostuvo que “lo que viene pasando en los últimos años debido a una demanda selectiva y a valores deprimidos para lanas de 23 micras y más gruesas ha hecho que el productor se reuse a vender a estos valores y empiece a especular”.

Actualmente hay productores que tienen el galpón de dos a cuatro zafras, “el productor está tratando de buscar una salida o esperando alguna señal”.

Esta situación detallada anteriormente está generando “problemas logísticos y en algunos casos problemas económicos”, contó Onandi.

En cuanto a valores, el consignatario comentó en los últimos años “hay tres sectores bien diferenciados”.

En las finas y superfinas “son lanas escasas en el mundo, internamente las que han obtenido alguna alguna certificación además de la grifa verde se han vendido muy bien, con valores por encima de US$ 9,00, y en esta zafra para lanas de 21 micras estuvo más pesado pero con valores aceptables”, detalló Onandi.

En lanas de 22 a 26 micras si bien los valores son “aceptables, la demanda no ha sido continua, ahí el stock no es grande pero es moderado”, al tiempo que las superiores a 26 micras, “son lanas que marcaron valores sobre US$ 1,00 y en el caso de que no estuvieran condicionadas bastante por debajo”, concluyó el consignatario.