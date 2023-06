Colectivo de profesionales reclaman soluciones para la caja que no carguen a los afiliados

Varias agrupaciones de profesionales que integran la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios reclaman al gobierno que se haga cargo del financiamiento de la misma. A su vez, rechazan la propuesta de reforma mediante una ley exprés.

Sergio Bedrossián, integrante del Colectivo Profesionales Independientes en Defensa de la Caja Profesional dijo a Informativo Carve de Cierre que de aprobarse el aumento de los aportes para los activos le generaría un gran daño a la caja ya que pone todo el esfuerzo en los afiliados.

Este articulado ingresará al Parlamento antes de octubre debido a que es el plazo máximo para presentarla.

“Planteamos una cantidad de soluciones para la caja que no pasan por cargar al afiliado. Este directorio no nos representa porque no defiende los intereses del afiliado de a pie. Tenemos un directorio que ha actuado a espalda de los afiliados, escondiendo información y no cumpliendo con la obligatoriedad de publicar las actas en tiempo y forma durante la peor crisis de la caja”, señaló Bedrossián.

