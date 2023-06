Botana: La exclusividad de algunos importadores lleva a un abuso en los márgenes de ganancia

El senador Sergio Botana indicó que el caso que involucra al senador Gustavo Penadés, no es una situación ni cómoda, ni linda ni agradable.

El senador se refirió a los trascendido de que había “un pacto de caballeros” para votar el desafuero y dijo que en ningún momento se habló de hacer acuerdos, sino que parece que hubo algunas conversaciones entre legisladores y fue eso lo que se publicó.

Respecto a la decisión del Directorio del Partido Nacional de no tomar ninguna acción contra Penadés hasta que el Parlamento tome la suya, Botana indicó que hay una diferencia entre lo que es la acción de uno como ciudadano y la que corresponde cuando uno es el encargado de hacer las cosas.

“Se tienen que ver todas las cuestiones, el Directorio del Partido Nacional no tenía elementos para tomar una decisión”.

Agregó que en este tipo de cuestiones, existe algún matiz que genera divisiones grandes.

Comercio en el litoral

El senador propuso que las compras estatales se hagan en departamentos de litoral donde se han generado dificultades en el empleo por rigideces del propio estado.

Agregó que la Rendición de Cuentas es un buen momento para afinar esta propuesta.

“Desde hace dos años tengo el proyecto presentado, acordado con otros legisladores, para evitar la situación que estamos viviendo. Fue duro con la incapacidad que tienen los Ministerio de Economía – no con esta gestión en particular- de salirse de sus rigideces”.

Fiscalía de Corte

Botana afirmó que en la coalición hay acuerdo para designar un nuevo fiscal de Corte, pero no están los votos porque el FA no quiere darlos.

“Dentro de la coalición de gobierno no hay un nombre pero puede haberlo de hoy para mañana. Se han hablado de cuatro o cinco personas”.

Botana aseguró que el FA se siente respaldado por una Fiscalía que está politizada y en la que hay bandos.

“Las causas sobre acciones del periodo pasado de gobierno, están archivadas o paradas. La Fiscalía actúa con dos criterios totalmente diferente”, expresó el legislador.

Candidaturas

Botana afirmó que si para que el Partido Nacional tenga un fuerte contenido con identidad wilsonista se necesita otra candidatura, no les disgusta que haya otra candidatura. “Hay algún nombre pero no me voy a poner a lanzar candidaturas aún no decididas”.

“Estamos haciendo lo que hay que hacer, estamos generando un pilar Wilsonista en el Partido Nacional. Además de traer una agenda sobre el interior del país al partido y a todo el gobierno”, aseguró.