Mercado de campos atraviesa una etapa de estabilidad

“Al mercado lo vemos estable, estamos en una etapa de estabilidad, con más demanda que oferta”, indicó Santiago Stefan, integrante de Delagro & Cía.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, Stefan sostuvo que actualmente el inversor “cuenta con más alternativas en el mercado para hacer una inversión más líquida y con tasas de retorno algo mejores a las que te brinda un inmueble rural”.

Con este escenario el operador manifestó que el inversor “se muestra cauto y está pidiendo cierta rentabilidad mínima”, y de esto depende poder concretar el negocio.

La rentabilidad que busca el inversor se encuentra entre un “3 y un 4% sobre la inversión” agregó Stefan.

En referencia a los valores, el integrante de Delagro & Cía indicó que al día de hoy un campo agrícola en zona núcleo está “entre US$ 8.000 y US$ 10.000 por hectárea, al tiempo que un campo ganadero está entre US$ 2.000 y US$ 3.500 por hectárea, un campo forestal entre US$ 2.500 y US$ 3.000 por hectárea”, en todos los casos dependiendo de algunos factores.