Abreu sobre la integración: “A veces la voluntad política no está en sintonía con las necesidades sociales y de comercio”

El presidente Luis Lacalle Pou se pronunció en Brasilia en contra del relanzamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a la vez que llamó a utilizar los mecanismos ya existentes.

Las declaraciones del mandatario fueron realizadas en el marco de la cumbre de presidentes de Brasil organizada por Luiz Inácio Lula da Silva, con foco puesto en la integración regional.

Lacalle Pou opinó que se está “desperdiciando” la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), donde hay “varios acuerdos de cooperación económica suscritos” por los países de la región.

En esta línea, resaltó que la Aladi “tiene una antigua tradición y ahí tenemos el germen de acuerdos específicos para llevar adelante”.

En este marco, Informativo Carve del Mediodía dialogó con el excanciller y actual secretario general de la Aladi, Sergio Abreu, sobre la integración y el rol de la asociación en esta línea.

Abreu cuestionó el rol que están jugando los once miembros de la Aladi, y sostuvo que todos apuntan en su discurso a la integración, “derramando lágrimas y cantando los himnos, pero miran para otro lado cuando hay que avanzar en asuntos de comercio.

Actualmente entre países de la Aladi se comercializa un 12% frente a 60% de Europa y casi más de 50% en Asia. “Todo lo que significa esa atracción del norte-norte va fragilizando esa visión de integración que los países no terminan de enfrentar. Sin comercio no hay empleo, sin trabajo no hay paz social, y para tener eso hay que tener inversión. Nuestra región es la más desigual del planeta. Tenemos 200 millones de habitantes (31%) con pobreza, y 80 millones (13%) en extrema pobreza”, cuestionó Abreu.

“¿Es posible que en este mundo, norte- norte, del transporte tecnológico y digital, un camión pueda pasar tres o cuatro días sin pasar de frontera porque lo trancan? No me hablen más de estos temas, la integración es competitividad”, sentenció el excanciller.

Además, cuestionó que “todos los días” los gobiernos hablan de abrazar la integración de los pueblos pero al memento de votar una medida no arancelaria, una restricción o una traba, primero prima la conveniencia antes de la integración.

“A veces veo que la voluntad política no está en sintonía con las necesidades sociales y de comercio”, destacó.

En cuando al Mercosur, dijo que lo que se ve es que si Argentina y Brasil no se ponen de acuerdo en la aprobación de un tratado o de una ampliación, “el país chico que patea el clavo se agarra el tétanos”.

Escuchá la entrevista completa.