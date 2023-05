Lust: “Este gobierno en temas ambientales deja mucho que desear”

El diputado Eduardo Lust se refirió en Informativo Carve del Mediodía a su alejamiento de Cabildo Abierto, la conformación de un nuevo partido político, y la gestión que está llevando a cabo el gobierno, entre otros temas.

Lust es uno de los legisladores con mayor participación en sesiones parlamentarias. Su asistencia es del 98% de acuerdo a datos del propio Parlamento. Según contó, un legislador se burló de que trabajaba demasiado y le agregó que desde hace tres períodos estaba en el Palacio Legislativo y nunca trabajó.

Respecto a su renuncia de Cabildo Abierto, aseguró que se fue para hacerle un favor al partido, ya que a su entender siendo parte de la coalición se iban a presentar situaciones en el futuro que no está en condiciones de defender.

A pesar de eso, Lust aseguró que apoya la gestión de este gobierno, aunque es crítico respecto a las políticas ambientales que está llevando a cabo.

El diputado aseguró que el Frente Amplio no tiene políticas ambientales, y que la coalición le está dando “cierta importancia al tema”, pero todavía deja mucho que desear. “Tiene un ministerio pequeño, y no ha atendido los temas ambientales como a mi me parece que es necesario atender”, sostuvo.

En esta línea, Lust reclamó la aplicación de delitos ambientales, al a vez que enumeró una serie de empresas que en la actualidad están contaminando y aseguró que el país no está haciendo nada para terminar con estas infracciones.

“Cuando vienen los inversores al país se presentan como que nos vienen a hacer un favor, pero nosotros estamos regalando (nuestros recursos). Uruguay regala el agua y por eso vienen esos inversores”, indicó el parlamentario.

