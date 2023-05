Prevén que persista una escasa oferta de ganado gordo en los próximos meses

Posterior a la feria, “la industria vino con una postura a la baja realmente importante, con el novillo más dificultoso y la vaca un poquito más fácil de colocar”, comentó Juan Vera, consignatario de ganado de Durazno en referencia a la situación actual del mercado de haciendas.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, el consignatario indicó que “lo bueno que tiene la industria es que está absorbiendo todo para completar faenas, es lo único positivo que vemos”.

En referencia a la situación de precios, Vera destacó que un novillo especial bien terminado que hay poco “está entre US$ 4,10 y US$ 4,15, pero el promedio del novillo general está entre US$ 4,00 y US$ 4,10”.

Para las vacas las referencias están entre “US$ 3,65 y US$ 3,80 y la vaquillona entre US$ 3,80 y US$ 3,85”.

Consultado sobre la relación entre la oferta y la demanda el consignatario del centro del país señaló que cree que “por ahora no habrá disponibilidad de ganado gordo, por más que las comidas han venido”

“No se si va a haber mucho ganado disponible en estos próximos dos o tres meses”, agregó Vera.

En referencia a la situación para el ovino con destino a la industria, el consignatario comentó que “hay muy poca oferta y algunas plantas están demandando”.