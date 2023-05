Jugadoras bajo protesta: el fútbol femenino en Uruguay, entre el empuje personal y el escaso apoyo de los clubes y la AUF

Si bien hay registros de fútbol femenino en Uruguay desde la década de 1970, fue en el año 1996 cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) creó su departamento de fútbol femenino después de que la FIFA obligara a todos sus miembros a introducir esta categoría en sus ligas. Luego de esto, en octubre de 1996, Cerro y Liverpool jugaron el primer partido en la historia de fútbol femenino de Uruguay en el estadio José Nasazzi. Desde esa fecha pasaron 27 años y si bien el desarrollo de esta actividad ha avanzado en algunos aspectos, en otros está en pañales.

Recientemente las jugadoras uruguayas fueron noticia no por sus logros deportivos, ni por el inicio del Campeonato Femenino- que lo hizo con un retraso de varios meses-, sino por una particular protesta que realizaron antes de un encuentro entre Defensor y Danubio. La razón es la misma que se escucha desde hace décadas: las malas condiciones que deben enfrentar las mujeres que se dedican a esta actividad deportiva.

Colectas para pagar artículos de limpieza porque los vestuarios no están en condiciones, vender rifas para comprar equipos deportivos, entrenar en canchas que no están en condiciones, no tener preparador físico y hasta no tener técnico son algunas de las realidades con las que deben lidiar las jugadoras uruguayas.

Consciente de las enormes desigualdades que existen entre hombre y mujeres que practican este deporte de forma profesional, la FIFA ha resuelto impulsar el desarrollo de esta actividad, al punto de otorgarle el mismo estatus que el masculino. También la Conmebol estableció algunas prioridades e impuso como requisito para aquellos clubes que quieran competir a nivel profesional que tengan un plantel femenino. Pero sólo con esto, no alcanza.

Para analizar el fenómeno del fútbol femenino en nuestro país, de la realidad que enfrentan sus jugadoras, recibimos en los estudios de Casa Zorrilla a las futbolistas Lucero Morandi (futbolista de Danubio) y Aída Camaño (excapitana de la selección uruguaya de Fútbol Femenino y extécnica de Defensor).

Escuchá la entrevista: