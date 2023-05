Partido Colorado propone a socios de la coalición ir a las departamentales bajo un lema común y diversos candidatos

Dirigentes blancos y colorados se reunieron este lunes en la sede del Partido Nacional. Participaron del encuentro, entre otros, el presidente del Directorio blanco, Pablo Iturralde, y el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti.

Los colorados plantearon la posibilidad de replicar la coalición multicolor en las elecciones departamentales de 2025.

En diálogo con Informativo Carve de Cierre, Sanguinetti destacó que se trata de una mirada estratégica, “que va más allá de las candidaturas personales” y que plantea establecer “una mirada hacia el futuro” para establecer las bases de una coalición, manteniendo la diversidad de cada partido, que permita la victoria.

El exmandario destacó que la coalición debe ser un “motor” para continuar con el cambio “frente a una oposición que no propicia cambios sino que todo lo contrario, (propone) retornar a situaciones anteriores” en diversos ámbitos, como en la educación, “donde en el período anterior se hizo poco y nada, y no porque el Frente Amplio no lo intentó, sino porque las organizaciones sociales no se lo permitieron”.

Sanguinetti explicó que la idea es presentarse como coalición en las elecciones departamentales de 2025, bajo un lema común, con diversos candidatos.

Escuchá la entrevista completa.