Kechichián sobre proyecto de deudores: “No va a haber votos para ninguna ley”

La senadora del Frente Amplio, Liliam Kechichián, se refirió en Informativo Carve del Mediodía a la gestión del gobierno ante la crisis hídrica y el proyecto de Cabildo Abierto para la reestructuración de deudas de personas físicas, entre otros temas.

La legisladora entiende que el “mal manejo” del déficit hídrico que hizo el Poder Ejecutivo ha llevado a que el país hoy esté en una situación de emergencia. En esta línea, sostuvo que el Directorio de OSE recortó el presupuesto, redujo la cartilla de funcionarios y bajó la inversión.

“Este gobierno priorizó ahorrar en la inversión pública y encajonó el proyecto Casupá. No están asumiendo las responsabilidades, y como en muchos otros temas, terminamos hablando de lo que hizo o no hizo el Frente Amplio”, manifestó la exministra de Turismo, quien agregó que su partido realizó una inversión de 1.300 millones de dólares.

A su vez, señaló que el gobierno hizo un “pésimo manejo de la crisis hídrica”, donde primó “la falta de información, la baja percepción del riesgo, las medidas tardías, y la minimización de la situación”, a pesar de que en octubre se declarara la emergencia agropecuaria.

En torno a la discusión sobre la priorización de la construcción del Antel Arena por sobre la inversión en OSE, Kechichián opinó que es “increíble” que se estén discutiendo este tipo de cosas en el marco de una crisis.

“Es como que se evalúe si en el pasado tendríamos que haber hecho el Estadio Centenario, la Sala Zitarrosa, si tendríamos que haber recuperado el Sodre, si tendríamos que haber arreglado el Teatro Solís, entre otra cantidad de inversiones. No se puede negar que el Frente Amplio invirtió mil trescientos millones de dólares en agua y saneamiento, y que dejó pronto un proyecto para atender esta crisis hídrica que tenemos hoy”, manifestó la legisladora.

En esta línea, cuestionó el “juego político del oficialismo de contraponer una obra de 80 o 90 millones de dólares, como fue el Antel Arena, frente a los 500 millones que se invirtió en Aguas Corriente, los 150 millones que invertimos en sustitución de tuberías y en todo lo que generamos de institucionalidad, en el control de la calidad de agua potable, en el bombeo nuevo que hicimos que si no fuera por eso hoy no tendríamos ni para bombear agua del Río de la Plata, la sexta línea de bombeo”.

“Es esa demonización del Antel Arena, que desde mi punto de vista no tiene ningún hacedero. En un gobierno siempre se discuten prioridades, pero decir que se hizo el Antel Arena y no se hizo nada en OSE es una falsa oposición. Decir que no tenemos agua hoy porque hicimos el Antel Arena es una falsedad absoluta”, añadió la legisladora.

Respecto al proyecto de Cabildo Abierto para la reestructuración de deudas de personas físicas, que fue presentado ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, Kechichián señaló que es necesario atender este tema de forma urgente.

Sin embargo, opinó que “si se aplicara tal cual está crearía un serio y gravísimo problema en el mercado financiero de Uruguay”.

El Frente Amplio no apoyará la iniciativa, adelantó la senadora, y se animó a advertir que “no va a haber votos para ninguna ley”.

“Si lo apoya la coalición podría haber votos, pero me da la impresión, por las primeras opiniones que hemos escuchado, que tampoco tendría votos de la coalición de gobierno. No parecería que no vaya a lograr”, sentenció.

En paralelo, dijo que ve viable encontrar una solución por fuera de este proyecto para un número importante de estos uruguayos afectados por esta situación.

Escuchá la entrevista completa.