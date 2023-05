Acquistapace: “De niño escuchaba el timbre antes que suene”

Se define como psíquico, reivindica el potencial de la mente y se lo conoce por su colaboración en casos de desapariciones y asesinatos. Marcelo Acquistapace no esconde nada, responde todo con mucha claridad y sencillez. Lo que sucede en este plano emite ondas de energía, que él se ha entrenado para percibir. No distinguen pasado ni futuro, por eso de niño escuchaba el timbre antes de que sonara, y por eso en el caso de Pablo Goncalvez indicó un lugar donde 2 días después apareció un cuerpo. Cuando siente las energías, Acquistapace dice que peor que una muerte violenta es un suicidio. ¿Cómo lo percibe? ¿”Habla” con los que ya no están? Un episodio muy fuerte, porque nos acercamos a eso que tanto nos intriga, y a la vez nos genera mucho miedo: la muerte. ¿Retruco? Quiero.