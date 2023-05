Ministerio de Transporte dispone de 45 millones de dólares de reserva para sobrecostos en obras del Ferrocarril Central

El subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, se refirió en Informativo Carve del Mediodía a la construcción del Ferrocarril Central, al primer barco con celulosa que zarpará en las próximas horas desde el puerto de Montevideo, y a la Hidrovía del este.

Este miércoles 24 de mayo es la fecha prevista para que finalice la obra del Ferrocarril Central. Sin embargo, la obra aún no está pronta, y es protagonista de una discusión entre la cartera y la Intendencia de Montevideo.

Olaizola destacó que hubo atrasos por exigencias importantes por parte de la comuna capitalina, por obras complementarias. Además, se debieron concretar otras obras que no estaban previstas en el cronogramas, que demoraron las negociaciones y estiraron los plazos por fuera de lo estipulado.

“El atraso hoy está situado en Montevideo”, aseguró el nacionalista, quien destacó que también se registraron demoras por obras en el departamento Durazno, que llevaron períodos de negociación más prolongados.

En Montevideo quedan nueve cruces que aún o están definidos. Paralelamente, la cartera financió obras que son propias de las necesidades de la ciudad, aunque no son conexas al ferrocarril, pero que la intendencia las estableció como condición, agregó Olaizola. Esto, según el jerarca, ha demorado la definición de algunos tramos dentro del departamento.

Consultado respecto al avance de la obra, se negó a dar un porcentaje, aunque destacó que es muy importante. En esta línea, remarcó que la culminación de la vía estará para fin de año, y que las obras complementarias se extenderán “algunos meses más”. Luego, se implementará un período de prueba, por lo que el tren estará operativo para mitad del 2024.

El ferrocarril está previsto para trasladar cuatro millones de toneladas, y UPM trasladará únicamente dos. Esto permite que se pueda transportar al menos dos toneladas más de otras empresas. Según resaltó Olaizola hay varios interesados en utilizar esta vía.

Este martes zarpará del puerto de Montevideo el primer barco que contiene celulosa producida en la planta de UPM 2, en Pueblo Centenario. El buque Saga Faith comenzó a cargar este lunes las 20.000 toneladas de celulosa procedentes de la nueva planta, y sumará otras 30.000 de la de Fray Bentos.

Esta operativa en Montevideo involucra a unos 110 trabajadores, destacó Olaizola.

El viceministro aseguró que la obra presentó “innumerables problemas” debido a que se empezó sin un proyecto ejecutivo. “Cuando llegamos al ministerio este proyecto, que es uno de los más importantes que tiene el Uruguay, no tenía proyecto ejecutivo. Por eso, se tuvo que trabajar sobre una obra ya iniciada, resolviendo innumerables problemas, que no estaban previstos porque no había un proyecto ejecutivo de obra”, sentenció.

Por otra parte, dijo que las obras tuvieron sobrecostos importantes por imprevistos, que, de acuerdo a las estimaciones oficiales, superaron los 200 millones de dólares. En las reservas de la cartera para futuras obras no previstas quedan 45 millones de dólares, resaltó Olaizola.

Escuchá la entrevista completa.