Castagnino (OSE): Se va a garantizar la continuidad del servicio

En entrevista con Informativo Carve, Arturo Castagnino, Gerente General de OSE aseguró que se va a mantener de forma continua el abastecimiento hasta que llueva. Estamos haciendo obras para que eso suceda.

Castagnino señaló que se va a continuar con el suministro de agua para evitar los riesgos biológicos y virales. La seguridad más importante es la presión interna de las tuberías, cuando sucede eso, no entra nada externo a las tuberías. “Si no hay continuidad del agua, no hay seguridad de calidad”, señaló el jerarca.

“En la continuidad del servicio también continuamos con el saneamiento de las viviendas. Así evitamos un escenario de riesgo sanitario muy peligroso”, indicó Castagnino.

El jerarca explicó que el año pasado Paso Severino se llenó dos veces. Mencionó que en febrero del año pasado Paso Severino tenía un volumen de más de 87 millones de metros cúbicos (el caudal es de 60 millones de metros cúbicos).

Agregó que desde enero a febrero el agua que pasó por el embalse fue de 18 millones de metros cúbicos. Esos son 30 días de consumo del área metropolitana.