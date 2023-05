Argentinos deberán pagar 6.000 dólares por cultivar en Colonia sin un Plan de Uso y Manejo Responsable de Suelos

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) aplicó una multa de casi 6.000 dólares a un conjunto de cuatro argentinos, por desarrollar cultivos en Colonia sin haber presentado un Plan de Uso y Manejo Responsable de Suelos, exigencia obligatoria para ello.

El monto de la muta es el equivalente a 137 Unidades Reajustables (UR), es decir 217.287 pesos.

Martín Mattos, director general de Recursos Naturales del MGAP, dijo a Informativo Carve de Cierre que la aplicación obligatoria de este plan no es nueva, ya que se aplica desde hace más de diez años.

Según destacó, es una “política de Estado” para cuidados los suelos que viene desde el 2013, pero que se aplica de forma voluntaria desde antes.

Mattos explicó que mediante este plan todo agricultor y dueño de campo debe aplicar un sistema de rotación de cultivos de forma obligatoria.

“Hoy no hay agricultor o dueño de campo que no este en conocimiento de esta política. A través de imágenes satelitales podemos determinar si hay o no cultivos, si hay gramíneas, compuestas o si hay soja. En función de eso se hace una fiscalización”, aseguró.

Escuchá la entrevista completa.