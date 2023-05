El proyecto de ley de reestructuración de deuda de CA “es muy ambicioso” y “no veo que pueda ser aprobado”, opina exjueza experta en derechos del consumidor

Está semana Cabildo Abierto presentó uno de los proyectos de ley que fue definido como “prioritario” por el partido dirigido por Guido Manini Ríos: el proyecto de ley de reestructuración de deuda. Lo que se dio a conocer fue una nueva versión del texto, después de que el anterior no tuviera los votos necesarios dentro del oficialismo en la Cámara de Senadores.

Manini explicó que este proyecto “le da solución a la clase media endeudada, a los pequeños propietarios y sobre todo al trabajador uruguayo”, que, según dijo, son los que tienen sus ingresos “comprometidos” por deudas adquiridas.

El texto señala que podrán reestructurar su deuda las personas que tengan un inmueble que sea vivienda familiar cuyo monto no supere los US$ 240 mil dólares aproximadamente; que tengan un solo vehículo cuyo valor del Sucive no supere los US$ 20 mil dólares; o que perciban ingresos anuales nominales menores o iguales a unos US$ 3 mil dólares al mes.

Tal como proponía el proyecto anterior, este prevé dos instancias: una administrativa y una judicial. La primera se va a realizar ante Defensa del Consumidor, y allí las partes pueden llegar a un acuerdo que deberá dejarle un margen del 70% de sus ingresos mensuales al deudor para su propia subsistencia, cuando los mismos no superen el equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales. En caso de superar este monto, la reserva será del 60%.

En caso de no alcanzar un acuerdo en esta etapa entre acreedor y deudores, se pasa a la siguiente que es el procedimiento judicial, donde se buscará establecer una ‘deuda justa’.

Entre los motivos que expuso Cabildo Abierto para realizar este proyecto se señala que “en los últimos años han proliferado en Uruguay empresas financieras que ofrecen préstamos con facilidades de accesos”, donde “el costo financiero promedio de ese esquema de financiamiento resulta generalmente excesivo para los individuos que lo reciben”, lo que genera “elevados niveles de endeudamiento en miles de personas con escaso patrimonio”.

Para analizar está salida que propone Cabildo Abierto pero también el fenómeno del endeudamiento y cómo impacta en la población, conversamos con la abogada Dora Szafir, exjueza civil, docente y experta en derechos del consumidor.

Escuchá la entrevista: