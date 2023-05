“Deuda justa”: El concepto detrás del proyecto de ley para deudores que presentó Cabildo Abierto

Cabildo Abierto presentó un nuevo proyecto de ley de reestructura de deudas para las personas físicas, que busca limitar la usura.

En una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes los senadores Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech e Irene Moreira, destacaron que esta iniciativa busca una solución para más de 600.000 personas.

De acuerdo con esta propuesta, podrán iniciar un proceso de reestructuración de deuda aquellas personas que no tengan un inmueble o que, en el caso de tenerlo este o supere los US$ 240 mil dólares, que tengan un solo vehículo cuyo valor del Sucive no supere los US$ 20 mil dólares o que ganen no más de US$ 3 mil al mes.

El procedimiento administrativo se entablará ante la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, y los acuerdos alcanzados no podrán superar el 30% de los ingresos del deudor.

Si no se logra un acuerdo por la vía administrativa, el deudor o los acreedores podrán entablar el proceso judicial ante los Juzgados Letrados en materia civil o en los Juzgados de Paz.

El doctor en Economía y asesor de Cabildo Abierto en asuntos financieros, Kenneth Coates, explicó en diálogo con Informativo Carve de qué se trata el proyecto, y destacó que lo que busca promover es el concepto de “deuda justa”.

Destacó que el gran problema está en personas que tienen una deuda del entorno de quinientos a diez mil dólares, a pesar de que el proyecto no impone límites en este sentido.

“El proyecto lo que trata es tirar por la borda es toda esa acumulación de tasas de mora, espectacularmente altas de repetición, que provocan que un préstamo que arranco en treinta mil pesos hace un década, hoy esté en medio millón de pesos”, indicó.

El planteo de Cabildo Abierto se basa en mantener el valor real del saldo adeudado, pasándolo a Unidades Indexadas (UI), la cual se ajusta por la inflación, y agregarle un interés del 2%, calculado sobre la cifra en UI.

“No se trata de jubileo ni de perdona tutti o de regalar, se trata de ver cuál es el verdadero justo valor que esa persona recibió, y que por algún motivo en especial no pudo seguir cumpliendo con los pagos”, agregó.

Escuchá la entrevista completa.