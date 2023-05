El agua que brinda OSE actualmente a la zona metropolitana no es potable

La doctora en Química, Alejandra Sixto, coordinadora de la Unidad de análisis de agua de la Facultad de Ciencias de la UdelaR, se refirió en Informativo Carve a la calidad del agua en la actualidad, luego de que OSE aumentara los niveles de sodio y cloruro debido al déficit hídrico que atraviesa el país.



El directorio de OSE decidió subir el cloruro subió de 450 mg/L a 720 mg/L, mientras el sodio aumentó de 280 mg/L a 440 mg/L.

Consultado sobre si el agua sigue siendo potable el presidente de OSE, Raúl Montero, respondió que prefiere decir que es apta para el consumo. Respecto a estas declaraciones.

Al respecto, Sixto destacó que la definición de agua potable, según el decreto 375/01, promulgado el 11 de noviembre de 2011, establece que es aquella que no cause riesgos para la salud y que no genere rechazo por parte del consumidor. Respecto a estos parámetros, el agua no debería tener ni color ni sabor. Sin embargo, que los tenga, no implica que sea riesgoso para la salud.

Por este motivo, y como el agua actualmente genera rechazo debido a su sabor, se puede decir que no es potable. “Por eso se habla de agua segura o apta para consumo humano, debido a que se eliminaron los límites a los máximos punitivos para el cloruro”, agregó la especialista.

Por otra parte, Sixto dijo que hervir el agua, como medida para eliminar el sabor, no es una buena medida debido a que el sodio del cloruro disuelto va a permanecer disuelto, y, en cambio, lo que puede ocurrir es que se evapore mucha agua en ese proceso, y el sabor de advierta mucho más, por tener más concentración.

