Exportadores: “Hay tasas e impuestos que se pagan y no tienen justificativo”

Álvaro Queijo, vicepresidente de la Unión de Exportadores, dijo a Informativo Carve que las 14 medidas para estimular la economía que presentó el gobierno “son un resumen de cosas que ya se venían haciendo”.

Exoneración de tasas y tributos para los exportadores, el sector de autopartes, la producción audiovisual y la fabricación de maquinaria agrícola, son algunas de las medidas impositivas destinadas a incrementar la inversión en esos sectores, para incrementar el empleo. También se extendió la reducción de IVA para visitantes y se equiparó con Brasil el valor del canon que pagan los freeshops uruguayos en zona de frontera.

“A decir verdad, las medidas del sector exportador ya eran medidas que se habían hecho en mayo”, comentó Queijo. De todos modos, señaló que “son vistas con buenos ojos”. Queijo dijo que las medidas “son bienvenidas” y no las identificó con la campaña electoral.

Según dijo, “hay costos portuarios que no hay que pagar, porque ya cambió la forma de exportación”. “Hay varias tasas e impuestos que tienen las exportaciones y no deberían, no tienen justificativo”, subrayó. A eso agregó: “Todos sabemos que Uruguay es un país caro, eso no es ninguna novedad”.