Asesora de Talvi plantea reducción de 9.000 vínculos laborales con el Estado por año

La referente económica de Ernesto Talvi, Ana Inés Zerbino, dijo a Informativo Carve que el principal problema que enfrenta Uruguay “es el bajo crecimiento”.

“Hemos estado estancados y eso unido al déficit fiscal es el tema más importante”, afirmó. Consideró que se podría haber ahorrado cuando la economía venía con “viento de cola”.

Zerbino propuso una regla fiscal por ley para reducir el déficit fiscal estructural que no debería superar el 2% del PBI. Señaló que países como Chile, Colombia, Panamá y Perú aplicaron medidas de este tipo.

La asesora económica de Talvi dijo que “es posible bajar el gasto” comenzando por la cantidad de funcionarios públicos. “Los vínculos del Estado ya superan los 300.000 y creemos que es importante ajustarlo, sin considerar áreas prioritarias como educación, salud y justicia”, afirmó.

Lo que se plantea es la no renovación de jubilaciones, fallecimiento y algunos contratos. Se puede ir reduciendo 9.000 vínculos por año y esto podría lograr un ahorro de US$ 180 millones y US$ 200 millones por año.