Con diferencias entre frigoríficos, valores del gordo se mantienen equilibrados

En la última semana los valores de la haciendas gordas experimentaron una “leve corrección a la baja”, pero se mantienen, con diferencias entre plantas, con una tendencia de “equilibrio”, comentó a Valor Agregado Diego Arrospide, vicepresidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Arrospide dijo que “hay frigoríficos, un 20% del total del país, que contemplan el 80% de la faena semanal que están más posicionados y ofrecen entradas más largas y menos valores por los animales”. Mientras que las industrias con menos volúmenes de faena y sin acuerdos con encierros, “son las que están haciendo punta con los precios y mantienen las referencias actuales”, señaló.

Contó que el valor promedio del novillo bajó a US$ 4,02 en cuarta balanza, pero los animales de punta, que son muy escasos, pueden alcanzar hasta US$ 4,07. “Hoy el productor prefiere vender ganados no tan bien terminados y capitalizar los precios, eso quedó reflejado en la planilla”, resaltó.

Las diferencias de precios entre plantas pueden superar los US$ 0,10 por kilo a la carne y de cargas de 15 a 20 días. “Es fruto de que las industrias de volúmenes cuentan con acuerdos y no tienen tanta necesidad de salir al mercado”, agregó. La vaca cotiza en promedio US$ 3,81 a la carne, con negocios máximos de US$ 3,90. Y las vaquillonas en US$ 3,93, con picos de US$ 4 en cuarta balanza, explicó.

