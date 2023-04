Franchi sobre el abigeato (Un Solo Uruguay): “Esto va terminar en un desastre en cualquier momento”

El dirigente Guillermo Franchi indicó en Cierre 850 que se mantiene la situación incambiada en el interior por lo cual se movilizarán en el mes de setiembre. En el último año un tambo cerro por día dijo el integrante de Un Solo Uruguay.

Franchi señaló que “hay comercios cerrados, productores lecheros preocupados y exigirán al gobierno que quedan muchos meses y no ha mejorado en nada”. El productor se refirió además al abigeato que se vive en gran parte del país, aseguró que “Montevideo no entiende que es lo que pasa” y agregó que “el 80 por ciento de los capitalinos no entienden, la gente no está entendiendo lo que sucede”, señaló.

“Esto va terminar en un desastre en cualquier momento”, comentó. El ministerio del Interior y el de Ganadería “no le ha dado la relevancia que tiene” el tema dijo Guillermo Franchi en Cierre 850.

Sobre la movilización, que se definirá en los próximos días la fecha, sostuvo que “la idea es no solo ir con la bandera”, agregó Franchi “vamos a tratar de que tenga un impacto en Montevideo”.