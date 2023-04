Cosse: “No estoy pensando si MPP sí o MPP no, estoy pensando en el Frente Amplio”

La exprecandidata frenteamplista, Carolina Cosse, y el Partido Comunista alcanzaron un acuerdo político de cara a las elecciones generales de Octubre.

“Recibí la visita de algunos compañeros de la 1001 que me hicieron un planteo, lo discutimos, lo elaboramos, lo conversé con Lucía y encontramos una propuesta centrada en un punto de acuerdo muy fuerte que es el empleo y el futuro del trabajo”, dijo Cosse a Así nos va y aseguró que aún no comenzó la ingeniería electoral por lo que “está todo para hablarse”: “No sé como va a terminar, quién va a ir en primer lugar, ni siquiera si la lista se va a llamar 1001, está todo sobre la mesa”, señaló.

“Es no implica que yo me incorpore ni al Partido Comunista ni a la 1001, cada uno mantiene sus espacios pero sí implica una señal de unidad de dos cosas distintas; Óscar [Andrade] y yo somos distintos, tenemos trayectorias diferentes pero queremos dar un signo de amplitud y unidad”, dijo la exprecandidata y señaló que “el acuerdo no está cerrado a nadie”. “Yo misma me ofrecí a ayuda en la articulación que fuera necesaria para que el MPP pueda participar de alguna manera”, sostuvo Cosse y acotó: “Esto no es un acuerdo electoral, es un acuerdo político, que va a devenir en una expresión electoral que todavía no sabemos cuál es”.

Carolina Cosse compitió en las internas con el apoyo del MPP. “La votación del MPP en la interna de la campaña anterior a esta creció, creo que mi precandidatura ayudó a que el MPP creciera en la interna, más el esfuerzo que hicimos todos, los grupos que me apoyaron crecieron todos en la interna”, indicó la exprecandidata. “No estoy pensando si MPP sí o MPP no, estoy pensando en el Frente Amplio y en esta señal de amplitud y unidad”, afirmó.

Escuche la entrevista: