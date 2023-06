Haciendas gordas demandadas y con precios equilibrados

Hace varios días que el mercado de haciendas cortó la tendencia alcista de valores y comenzó a experimentar un equilibrio, pero las expectativas de futuro son favorables para los productores.

“Las industrias siguen comprando toda la oferta de ganado gordo que aparece y eso demuestra firmeza con faenas que se mantienen arriba, comentó en Valor Agregado en Radio Carve Sebastián Blanco, vicepresidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Al momento las industrias frigoríficas están ofreciendo precios de US$ 3,40 a US$ 3,45 por novillos y de US$ 3,20 por vacas en cuarta balanza. “Algunas plantas están con entradas más cortas, necesitan ganado y se animan a pagar un poco más la hacienda”, agregó.

Blanco entiende “lógico” que el mercado esté transitando un momento de equilibrio que podría mantenerse a futuro. “Ojalá logremos una estabilidad como va a suceder en las próximas semanas”, dijo.

Escuche a Sebastián Blanco: