Bauzá aseguró que buen resultado en el Mundial haría “olvidar” problemas de seguridad

El expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Sebastián Bauzá aseguró a Informativo Carve que no hará juicio contra el expresidente de la Conmebol Eugenio Figueredo.

En su momento, Figueredo involucró a Bauzá en maniobras ilícitas, pero la Justicia lo absolvió. El expresidente de la Conmebol fue procesado en 2015 por su participación en el esquema de pago de coimas para la concesión de los derechos de televisación torneos de fútbol.

“Figueredo me acusó de haber recibido US$ 300.000 y después habló de US$ 400.000”, señaló Bauza. Dijo que no iniciará acciones penales contra Figueredo porque su familia “no quiere que ingrese más a un juzgado”. “Se dice la Justicia tarda pero llega, pero la opinión pública es lo peor que te puede pasar. Los amigos y la gente que me conoce no tuvieron sospechas, pero igual es complicado”, contó.

Consultado sobre si hará política, Bauzá indicó que ha tenido varios ofrecimientos. Recordó que el Partido de la Concertación le pidió que fuera candidato a intendente, pero en ése momento sintió que no estaba preparado para asumir el cargo. “No voy a hacer campaña política. Me interesan y estoy preocupado por temas como el desempleo y la inseguridad, que nos trae problemas a todos, enfatizó.

Según dijo, en este último tiempo Uruguay “ha retrocedido en muchos valores” y “la educación es el principal”, por lo que decidió sumarse a las filas de Eduy21.

Por otro lado, agregó que “a este gobierno le serviría muchísimo que Uruguay haga una campaña excelente en Rusia, porque todos nos vamos a olvidar de los problemas de seguridad y de los problemas con los que convivimos todos los uruguayos”.