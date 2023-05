Precios del ganado gordo con una “tendencia a estabilizarse”

El mercado de haciendas gordas está cambiando, después de varias semanas con correcciones alcistas en sus valores. “La oferta sigue siendo poca y el mercado está firme, pero hay una tendencia a estabilizarse con precios que no siguen subiendo esta semana”, comentó en Valor Agregado en Carve Facundo Schauricht, secretario de la Asociación de Consignatario de Ganado (ACG).

Explicó que algunas plantas han sacado presión al novillo porque “no están procesando animales para Israel” y otras porque “faenan ganados de convenio para la cuota 481”. Schauricht entiende que estos aspectos son “estabilizadores”, sobre todo para el novillo. Señaló que las vacas están “más demandadas” en todas sus categorías y con salidas más rápidas comparadas con los machos.

En cuanto a precios, detalló que en promedio los novillos gordos cotizaron US$ 3,44 a la carne en la semana pasada. Sin embargo, los machos bien terminados alcanzaron referencias de US$ 3,47. Las vacas promediaron US$ 3,18 y alcanzaron valores máximos de US$ 3,23 en cuarta balanza. Schauricht dijo que “hay negocios por algún centavo más pero son casos muy puntuales de ganados de verdeos, pesados y con pocos fletes”.

Escuche a Facundo Schauricht: