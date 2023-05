Richard Read:”En educación, parte de lo que planteó Rama es válido, no importa de quién venga”

El presidente de la FOEB apoya y participa de la iniciativas para reformar y mejorar la educación que impulsa Eduy21. Además, remarcó que Uruguay debe apuntar a las tecnologías de la información, el software, la logística. “Hoy las porterías de los edificios las manejan desde La Plata (Argentina)” ejemplificó.

Entrevistado en CIERRE 850, también se refirió a la iniciativa educativa impulsada desde el sindicato de la bebida, “ya tenemos 5 centros sociales y educativos aspiramos a llegar a 7 el año próximo.

El dirigente informó que en los centros de la FOEB se trabaja ‘contra-horario’, “para que los chicos no anden en la calle y tengan educación”.

Respecto a las propuestas de cambio educativo, Read dijo “Estamos tomando parte de lo que Rama planteó. No todo lo que él planteo es válido, pero parte sí. Y no importa de quién venga”.

“Yo no he cambiado: muchos compañeros de las Generación 83 comparten nuestros planteos y los de EDUY21. El problema es que el PITCNT y el Frente Amplio solo mantienen el envase. El contenido es otro”, indicó a Cierre 850.

En referencia a la negociación colectiva indicó que “El Uruguay de las chimeneas ya fue, a pesar de lo que plantean queridos compañeros en el PIT CNT: hay que pensar en el software, los servicios, la logística. Si no, los chiquilines no nos creen, no les atrae el trabajo ¿a dónde van a trabajar?”, finalizó.

Consultado sobre lo sucedido en las elecciones en Venezuela, Richard dijo: “Me parece una farsa”.