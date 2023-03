“Más fuerte que el destino” de David Gordon Green

No es la primera vez que el cine americano se refiere al trágico atentado ocurrido hace unos años en la Maratón de Boston. La película elige en este caso un enfoque más personal, recreando la historia real de un joven que no participaba en ese evento deportivo pero en la explosión perdió ambas piernas y la ciudad lo convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. La historia puede conmover por si misma aunque el libreto, a tramos un tanto apresurado, no se detiene lo suficiente en el desconcierto o en el dolor de ese joven injustamente mutilado.